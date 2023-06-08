Російська еліта незадоволена шансами Путіна виграти війну проти України – Bloomberg

За даними ЗМІ, російські еліти незадоволені шансами РФ виграти війну проти України. Навіть ті, хто підтримував повномасштабне вторгнення та прагне активізувати війну, втратили розуміння того, які перспективи будуть у Росії.

Джерело: Bloomberg

Російську еліту окутує дедалі гірший настрій щодо перспектив Росії у війні проти України. Навіть найбільші прихильники війни зараз кажуть, що найкращим варіантом для Кремля стане “замороження” військових дій.

За словами семи осіб, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, багато хто з політичної та бізнес-еліти втомився від війни і хоче її зупинити, хоча й сумнівається, що президент РФ Володимир Путін припинить бойові дії.

Попри те ніхто не хоче протистояти Путіну щодо вторгнення, абсолютна віра в його лідерство була похитнута, зауважили четверо осіб.

Найкращою перспективою були б переговори пізніше цього року, у результаті яких вдалось би “заморозити” війну. Це дало б змогу Путіну оголосити про піррову перемогу росіянам, утримавши ті території, які війська РФ встигли окупувати.

“Еліти зайшли в глухий кут: вони бояться стати цапами відпущення за безглузду війну. Дійсно дивно, наскільки поширеною серед російської еліти стала думка про шанс, що Путін не виграє цю війну”, — сказав Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який залишив РФ після вторгнення і зараз очолює Re: Russia, аналітичний центр у Відні.

Зростаючий розчарування, ймовірно, посилить звинувачення щодо відповідальності за невдале вторгнення, яке вже спричинило гострі громадські розбіжності між націоналістами жорсткої лінії та міністерством оборони Росії.

Оскільки зараз всі в очікуванні контрнаступ ЗСУ, яке підтримує Захід надаючи Україні допомогу у навчанні та озброєння, офіційні особи Росії не сподіваються на будь-які значні успіхи на полі бою.

Підрив росіянами Каховської ГЕС ще більше ускладнив ситуацію, оскільки паводкова вода прокотилася по частинах зони конфлікту.

Атаки всередині Росії посилюють відчуття незахищеності, включаючи найбільші удари безпілотників минулого тижня по Москві з початку війни. Бойові дії поширилися на Бєлгородську область, що межує з Україною, підриваючи імідж Путіна як гаранта безпеки Росії.

Навіть ті, хто підтримує вторгнення та хоче активізувати боротьбу проти України, втратили сумнів щодо перспектив Росії у війні, яка триває вже 16 місяців, хоча Кремль обіцяв завершити її за декілька днів.

Націоналісти на чолі з Євгеном Пригожиним, засновником ПВК “Вагнер”, звинувачують міністра оборони Сергія Шойгу та головнокомандувача російської армії Валерія Герасимова за військові провали, оскільки вони наполягають на повномасштабній мобілізації та воєнному стані, щоб запобігти потенційно катастрофічній поразці.

“Було занадто багато великих помилок. Давно були очікування, що Росія візьме під контроль більшу частину України, але ці очікування не виправдалися”, — сказав Сергій Марков, політичний консультант із тісними зв’язками з Кремлем.

Путін і його високопосадовці наполягають, що Росія переможе, хоча вже не зовсім зрозуміло, що буде вважатися перемогою після того, як її армія не змогла захопити Київ на початку війни. Немає жодних ознак виклику його лідерству з його оточення.

За словами чотирьох осіб, більшість представників еліти схиляють голову й продовжують свою роботу, впевнені, що не можуть вплинути на події. П’ятеро осіб заявили, що Путін не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Кремль запровадив найжорстокіші репресії за десятиліття, щоб карати тюремним ув’язненням навіть за незначне інакомислення. Російський середній клас, який протягом останнього десятиліття був основою підтримки опозиції до правління Путіна у великих містах, був змушений мовчати або покинув країну у межах найбільшої хвилі еміграції з 1990-х років після розпаду Радянського Союзу.

На даний час опитування показують, що більшість пересічних росіян продовжують підтримувати Путіна, який змішав ностальгію за радянською епохою з імперським минулим Росії, стверджуючи, що він захищає інтереси країни та повертає історичні землі, анексувавши території східної та південної України.

Однак занепокоєння може знову виникнути після різкого зростання минулої осені, коли Путін оголосив про призов 300 000 резервістів.

Опитування 19-21 травня серед 1500 росіян, проведене соціологічною компанією FOM, показало, що 53% вважають, що їх сім’я та друзі перебувають у тривожному настрої, що на 11% більше ніж у квітні, та є найвищим за майже чотири місяці.

Минулого тижня Пригожин відвідав російські міста, попереджаючи про важку війну, яка може тривати роками, виступаючи за воєнний стан і повну мобілізацію.

Минулого місяця в інтерв’ю він сказав, що Росія ризикує революцією, подібною до тієї, що була в 1917 році, через розкол між кремлівською елітою та простими росіянами, чиї діти “повертаються в цинкових трунах” з України.

Правляча партія “Єдина Росія” почала розслідування після того, як високопоставлений депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив на форумі, що вторгнення не досягло жодної із заявлених цілей, повідомляє російське пропагандистське видання “Ведомости”.

Костянтин Малофєєв, російський православний націоналіст та прихильник Путіна, хоче, щоб Росія продовжувала воювати, тому що “Українська держава має припинити існування”. Він відкидає будь-які розмови про припинення вогню, хоча він сказав, що багато хто з правлячої еліти, включаючи “величезну кількість” бізнесменів, підтримають нещодавню ініціативу Китаю, яка передбачає перемир’я.

“Вони кажуть, що підтримують “спеціальну військову операцію”, але насправді вони проти. Через шість місяців ми матимемо явну перевагу у виробництві боєприпасів і снарядів і будемо готові йти в атаку”, — сказав Малофєєв.

Звісно, у Росії все ще є величезні ресурси для боротьби. Її війська окопалися на лінії фронту на сході та півдні України, а українська протиповітряна оборона була зайнята, оскільки російські ракети та безпілотники атакували країну протягом останнього місяця.

Україна виключила можливість припинення війни, за якої Росія окупує будь-яку її територію, оскільки вона починає розв’язувати контрнаступ, який готувався місяцями.

Оскільки війні не видно кінця, російські посадовці та олігархи знають, що їм загрожують потенційно роки міжнародної ізоляції та поглиблення залежності від Кремля, оскільки Путін змушує бізнес підтримувати військові дії та забороняє тим, хто його оточує, залишати свої посади.

Вони та їхні сім’ї постраждали від заморожування активів і заборони на поїздки відповідно до санкцій США та Європи, що також зробило російську економіку однією з найбільш санкційних у світі, що призвело до десятиліть інтеграції в глобальні ринки.

“Офіційні особи пристосувалися до ситуації, але ніхто не бачить світла в кінці тунелю – вони песимістично дивляться в майбутнє. Найкраще, на що вони сподіваються, це те, що Росія програє без принижень”, – сказала Олександра Прокопенко, колишня російська журналістка та радниця центрального банку, яка зараз є іноземною науковицею у Берлінському євразійському центрі Carnegie Russia.