Про це повідомляє “Медуза”.

Наразі в будинку Сафронова проводять обшук.

За даними видання, затримання Сафронова, ймовірно, пов’язано з його журналістською діяльністю. Джерело російського “Інтерфаксу” повідомило, що у Сафронова в “Роскосмосі” немає допуску до держтаємниці. Інший співрозмовник агентства допустив, що “швидше за все, затримання пов’язане з публікацією на тему військово-технічного співробітництва”. За його словами, більше року тому Сафронова викликали на бесіду в ФСБ, “проте мова про кримінальну справу тоді не йшла”.

Зазначається, що Сафронова могли затримати через статтю “Комерсанта” про постачання російських винищувачів Су-35 в Єгипет, яку написали він та Олександра Джорджевич. Матеріал вийшов 18 березня 2019 року, але через деякий час був видалений. У червні стало відомо, що “Комерсант” вирішили притягнути до адміністративної відповідальності за розголошення відомостей, що становлять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю, однак суд не став розглядати цю справу. При цьому Сафронова кілька разів опитували в ФСБ, в тому числі в зв’язку з заміткою про постачання винищувачів до Єгипту.

Водночас, гендиректор і головний редактор “Комерсанта” Володимир Желонкін сказав, що до видання останнім часом не було претензій через цю замітку. У самому виданні перевірок немає.

⚡️Советника главы “Роскосмоса” только что задержали в Москве. Возможно, речь идёт о статье “Государственная измена” pic.twitter.com/MXHdj0aPta — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 7, 2020

За даними “Медузи”, Іван Сафронов працював в ділових ЗМІ близько 10 років, він писав про військово-промисловий комплекс. Його звільнили з “Комерсанта” в травні 2019 року через матеріал про можливу відставку Валентини Матвієнко з поста спікера Ради Федерації. Тоді на знак протесту з газети звільнився весь відділ політики. У 2019-2020 роках Сафронов був спеціальним кореспондентом “Відомостей”. Він пішов з газети після того, як головним редактором видання став Андрій Шмаров. А в травні 2020 року Сафронов став радником голови “Роскосмосу” з інформаційної політики.

Батько Івана Сафронова, Іван Сафронов-старший, також працював в “Комерсанті”, де писав про армію і флот. Він загинув у березні 2007 року, випавши з вікна будинку. Перед смертю журналіст готував публікацію про постачання винищувачів Су-30 до Сирії і зенітних ракетних комплексів С-300В в Іран, що могло викликати великий скандал.