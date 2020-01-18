Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“До 2054 року ФСБ заборонила мені в’їзд в Росію і окупований Крим. “Ви ж здогадуєтеся чому?, – запитує мене прикордонник ФСБ. – Я знаю. “Ну і чому?”. Особиста неприязнь”. Спасибі всім хто був ці 4 роки поруч. … Все буде добре, але трохи по-іншому”, – написав Ібрагімов.
Він зазначив, що пов’язує таке рішення окупантів із професійною діяльністю.
- Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, під час приїзду якої до Києва поліція затримала активістів, заборонено в’їзд в Україну на три роки.