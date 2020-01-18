Українському журналісту, кореспонденту видання "Крим.Реалії" Тарасу Ібрагімову, який регулярно висвітлював судові процеси над кримськотатарськими активістами, обшуки та арешти в анексованому Криму, заборонили в'їзд на півострів до 2054 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“До 2054 року ФСБ заборонила мені в’їзд в Росію і окупований Крим. “Ви ж здогадуєтеся чому?, – запитує мене прикордонник ФСБ. – Я знаю. “Ну і чому?”. Особиста неприязнь”. Спасибі всім хто був ці 4 роки поруч. … Все буде добре, але трохи по-іншому”, – написав Ібрагімов.

Він зазначив, що пов’язує таке рішення окупантів із професійною діяльністю.