Про це він повідомив у своєму Telegram
“Рано вранці силами ППО збито ворожий безпілотник під Курськом”, — йдеться в повідомленні.
За словами Старовойта, уламки БпЛА впали у селі Толмачеве. Він додав, що ніхто не постраждав. Втім, є пошкодження газової труби та фасаду будинку, а на місці працюють оперативні служби.
Нагадаємо, що Курська область межує з територією України.
Так, аби довести правдивість своїх слів, Старовойт опублікував фото пошкодженого приватного будинку та воронки.
- У РФ губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.
- У російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Місцева влада заявляє, що причиною стала “атака безпілотниками”.