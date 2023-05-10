Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вранці 10 травня під Курськом нібито було збито "ворожий безпілотник".

Про це він повідомив у своєму Telegram

“Рано вранці силами ППО збито ворожий безпілотник під Курськом”, — йдеться в повідомленні.

За словами Старовойта, уламки БпЛА впали у селі Толмачеве. Він додав, що ніхто не постраждав. Втім, є пошкодження газової труби та фасаду будинку, а на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, що Курська область межує з територією України.

Так, аби довести правдивість своїх слів, Старовойт опублікував фото пошкодженого приватного будинку та воронки.