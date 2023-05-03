Прокремлівські видання заявили, що у ніч проти 3 травня з боку України намагалися завдати удар безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БПЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

Про це повідомило “ТАСС“.

Видання заявило, що російські військові вивели з ладу два БПЛА, які нібито спробували атакувати Кремль. Щодо постраждалих інформації не надходило.

Також зазначено, що президент РФ Володимир Путін не отримав поранення. У Кремлі продовжують працювати у звичному режимі.

Кремль: ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию Путинаhttps://t.co/9YssB6nRhN pic.twitter.com/rjWsQHjNgX — Медиазона (@mediazzzona) May 3, 2023

Пропагандистське “РИА Новости” додало, що заборона використання безпілотників застосована для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів.

У Кремлі вже відреагували на подію, назвавши її “спланованою терористичною акцією, замахом на президента Росії” напередодні Дня Перемоги.