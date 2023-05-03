Про це повідомило “ТАСС“.
Видання заявило, що російські військові вивели з ладу два БПЛА, які нібито спробували атакувати Кремль. Щодо постраждалих інформації не надходило.
Також зазначено, що президент РФ Володимир Путін не отримав поранення. У Кремлі продовжують працювати у звичному режимі.
Кремль: ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию Путинаhttps://t.co/9YssB6nRhN pic.twitter.com/rjWsQHjNgX
— Медиазона (@mediazzzona) May 3, 2023
Пропагандистське “РИА Новости” додало, що заборона використання безпілотників застосована для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів.
У Кремлі вже відреагували на подію, назвавши її “спланованою терористичною акцією, замахом на президента Росії” напередодні Дня Перемоги.
- У російському селищі Волна (Темрюкський район Краснодарського краю) горить резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі перевищує 1000 квадратних метрів.