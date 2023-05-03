Про це повідомило “ТАСС“.

Видання заявило, що російські військові вивели з ладу два БПЛА, які нібито спробували атакувати Кремль. Щодо постраждалих інформації не надходило.

Також зазначено, що президент РФ Володимир Путін не отримав поранення. У Кремлі продовжують працювати у звичному режимі.

Пропагандистське “РИА Новости” додало, що заборона використання безпілотників застосована для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів.

У Кремлі вже відреагували на подію, назвавши її “спланованою терористичною акцією, замахом на президента Росії” напередодні Дня Перемоги.