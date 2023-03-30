У Росії затримали громадянина Америки, журналіста видання The Wall Street Journal. Його підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Зазначається, що ФСБ РФ “присікла протиправну діяльність” журналіста американського видання The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича.

У Росії стверджують, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

Американського журналіста затримали у російському Єкатеринбурзі. Відкрито кримінальну справу про шпигунство, повідомили у ФСБ.