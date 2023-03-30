Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Зазначається, що ФСБ РФ “присікла протиправну діяльність” журналіста американського видання The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича.
У Росії стверджують, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.
Американського журналіста затримали у російському Єкатеринбурзі. Відкрито кримінальну справу про шпигунство, повідомили у ФСБ.
- Бразильський студент Віктор Мюллер Феррейра, який закінчив університет Джона Гопкінса у Вашингтоні та повинен був отримати посаду у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, виявився російським шпигуном, співробітником ГРУ Сергієм Черкасовим.