У Курській області частково обвалився залізничний міст. Аварія сталася близько 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір.

Про це повідомив проросійський “Интерфакс“.

На місці аварії працювали спецслужби. Щодо причин обвалення не повідомлялося.

Видання зазначає, що залізнична гілка використовувалася для пересування товарних потягів. Щодо постраждалих чи потерпілих не йшлося.

Зазначимо, що Курська область межує з державним кордоном України. Крім того, за кілька годин до обвалення мосту у Забайкальському краї Росії впав вертоліт Мі-8. На борту перебували 15 пожежників, п’ять з яких отримали поранення та один загинув.