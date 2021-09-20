У Росії невідомий влаштував стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті (ПГНІУ). ЗМІ повідомляють про загиблих та поранених. Проте у самому виші говорять, що четверо людей постраждало.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс” із посиланням на службу швидкої допомоги та представників вишу.

“Невідомий зайшов на територію Пермського державного університету і відкрив стрілянину по студентах і викладачах. Є загиблі та постраждалі”, – повідомило “Інтерфаксу” джерело.

“Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами у конференц-залі, частина співробітників закрилася зсередини, інші співробітники закрилися у своїх кабінетах. Був хлопець у масці, який стріляв з травмата”, – сказав представник пресслужби університету.

ПГНІУ також закликав студентів закритися в аудиторіях. “Якщо ви наразі перебуваєте в університеті, якщо ви перебуваєте в аудиторії, будь ласка, постарайтеся закритися зсередини і залишатися на місці. Якщо ви перебуваєте на території кампусу, залиште територію, якщо це можливо”, – йдеться у повідомленні вишу.

У соціальних мережах з’явився відеоролик, на якому видно, як студенти вистрибують з вікон університету.

Зі свого боку агентство “РБК” з посиланням на свої джерела повідомляє, що зловмисника знешкодили.