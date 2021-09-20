Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс” із посиланням на службу швидкої допомоги та представників вишу.
“Невідомий зайшов на територію Пермського державного університету і відкрив стрілянину по студентах і викладачах. Є загиблі та постраждалі”, – повідомило “Інтерфаксу” джерело.
“Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами у конференц-залі, частина співробітників закрилася зсередини, інші співробітники закрилися у своїх кабінетах. Був хлопець у масці, який стріляв з травмата”, – сказав представник пресслужби університету.
ПГНІУ також закликав студентів закритися в аудиторіях. “Якщо ви наразі перебуваєте в університеті, якщо ви перебуваєте в аудиторії, будь ласка, постарайтеся закритися зсередини і залишатися на місці. Якщо ви перебуваєте на території кампусу, залиште територію, якщо це можливо”, – йдеться у повідомленні вишу.
У соціальних мережах з’явився відеоролик, на якому видно, як студенти вистрибують з вікон університету.
Зі свого боку агентство “РБК” з посиланням на свої джерела повідомляє, що зловмисника знешкодили.
- 29 серпня у Запоріжжі на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрілянину.