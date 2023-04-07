Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби "не провокувати" українців.

Про це він заявив під час прямого етеру у російській соцмережі ВКонтакте, повідомляє російське пропагандистське ЗМІ Ведомости.

За словами Гладкова, він “вже зараз” може сказати, що у 2023 році параду 9 травня у Бєлгородській області не буде.

Від параду місцева влада вирішила відмовитись, аби “не провокувати противника великою кількістю техніки та скупченням військовослужбовців у центрі Бєлгорода”.

Гладков додав, що влада регіону продовжує також обговорення доцільності святкового салюту та проведення так званого “Безсмертного полку”.

“Розглянемо це питання на найближчому засіданні оперативного штабу. Головне – це безпека. Ризикувати людьми ніхто не буде”, – наголосив Гладков.