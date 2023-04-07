Про це він заявив під час прямого етеру у російській соцмережі ВКонтакте, повідомляє російське пропагандистське ЗМІ Ведомости.
За словами Гладкова, він “вже зараз” може сказати, що у 2023 році параду 9 травня у Бєлгородській області не буде.
Від параду місцева влада вирішила відмовитись, аби “не провокувати противника великою кількістю техніки та скупченням військовослужбовців у центрі Бєлгорода”.
Гладков додав, що влада регіону продовжує також обговорення доцільності святкового салюту та проведення так званого “Безсмертного полку”.
“Розглянемо це питання на найближчому засіданні оперативного штабу. Головне – це безпека. Ризикувати людьми ніхто не буде”, – наголосив Гладков.
- Вранці 27 січня у Бєлгородській області РФ трапилася ДТП за участю вантажівки з російськими військовиками. Є постраждалі, двоє – у тяжкому стані.