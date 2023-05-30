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У російському міноборони заявили, що всі БПЛА, які атакували Москву, були знищені

У російському міноборони повідомили, що вранці столицю РФ атакували 8 БПЛА і всі були знищені.

Вівторок, 30 травня 2023, 10:06
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Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

За інформацією російського відомства, цього ранку “київський режим” намагався здійснити “терористичну атаку БПЛА” по об’єктах у Москві.

Загалом, наголосили у міноборони РФ, по столиці Росії було випущено 8 безпілотників і всі нібито були знищені.

Три БПЛА подавили засобами РЕБ, які після цього “втратили управління та відхилились від цілей”.

Інші п’ять БПЛА, наголосили міноборони Росії, були збиті ЗРК “Панцир-С” у Підмосков’ї.

ДОВІДКА: Вранці 30 травня столицю РФ атакували безпілотники. Під час атаки, безпілотники поцілили у дві багатоповерхівки у Москві.

Один поцілив у верхні поверхи будинку на вулиці Профсоюзна, 98. Як наслідок – зруйнований фасад та елементи зі скла.

Другий БПЛА влучив у 24-поверхівку на вулиці Атласова (Нова Москва).

Telegram-канал Baza повідомляє, що російську столицю цього ранку атакували 25 безпілотників. Три з них поцілили у багатоповерхівки. Один БПЛА ніс вибухівку, однак після влучання вона не здетонувала.

Теги: атака безпалтоників, атака БПЛА, атака на Москву, Міноборони РФ

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