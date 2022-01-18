Про це повідомила Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова в Facebook.
Спалах інфекції та паразитної хвороби стався через порушення санітарних норм. Людмила Денисова закликала російський бік вжити необхідні заходи та відповідне медико-санітарне забезпечення. У тому числі фахову лікарську допомогу українським політв’язням.
Проте від початку пандемії COVID-19 країна-окупант не реагує на звернення омбудсмена. Натомість з’являється інформація про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українців на стан здоров’я. Такі дії вона розцінює як порушенням пункту 22 “Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН”.
- Нагадаємо, що до політв’язня кримськотатарського походження Сервета Газієва, який незаконно утримується у ростовському СІЗО, застосували фізичне насильство працівники лікарні.
- Також торік так званий суд у тимчасово окупованому Криму засудив громадянина України та керівника місцевої громади “Свідків Єгови” Ігоря Шмідта до шести років ув’язнення. Його звинувачують в організації екстремістської діяльності.