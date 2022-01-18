В російському СІЗО-1 у Ростові-на-Дону трапився спалах коронавірусної інфекції та небезпечного захворювання шкіри корости. В установі незаконно утримують 33 українські політв’язні.

Про це повідомила Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

Спалах інфекції та паразитної хвороби стався через порушення санітарних норм. Людмила Денисова закликала російський бік вжити необхідні заходи та відповідне медико-санітарне забезпечення. У тому числі фахову лікарську допомогу українським політв’язням.

Проте від початку пандемії COVID-19 країна-окупант не реагує на звернення омбудсмена. Натомість з’являється інформація про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українців на стан здоров’я. Такі дії вона розцінює як порушенням пункту 22 “Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН”.