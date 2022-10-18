За даними британських розвідників, масовані обстріли території України збоку російських окупантів мають на меті завдати серйозної шкоди енергорозподільчій мережі Української держави.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Зазначається, що від 10 жовтня РФ зберігає посилений темп масованих обстрілів України.

Для цього окупанти застосовували крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони “земля-земля” та придбані в Ірану БПЛА “Shahed-136”.

“Цілком імовірно, що основною метою цієї страйкової кампанії є завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України”, – мовиться у звіті.

Британські розвідники резюмували, що через невдачі російських армійців на полі бою, яких вони зазнають від серпня, Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей.