Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.
Зазначається, що від 10 жовтня РФ зберігає посилений темп масованих обстрілів України.
Для цього окупанти застосовували крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони “земля-земля” та придбані в Ірану БПЛА “Shahed-136”.
“Цілком імовірно, що основною метою цієї страйкової кампанії є завдати широкомасштабної шкоди енергорозподільчій мережі України”, – мовиться у звіті.
Британські розвідники резюмували, що через невдачі російських армійців на полі бою, яких вони зазнають від серпня, Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додаток до українських військових цілей.
- 16 жовтня вранці росіяни атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. Як наслідок, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.