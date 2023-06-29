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У розвідці Великої Британії оцінили, як на війська РФ вплине втрата літака Іл-22М

24 червня під час заколоту в Росії, найманці ПВК "Вагнер" збили декілька російських вертольотів та літак Іл-22М. Британські розвідники проаналізували, як втрата цього літака вплине на війська РФ.

Четвер, 29 червня 2023, 10:28
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Джерело: Twiiter міноборони Великої Британії

За даними фахівців Іл-22М є частиною відносно невеликого флоту – до 12 літаків – які активно використовуються як для бортового командування та управління, так і для виконання завдань радіорелейної передачі.

Ці літаки спеціального призначення зіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України.

Оскільки ці літаки є дуже цінними для Росії, вони використовували їх у російському повітряному просторі, далеко за межами радіуса дії української ППО.

“Втрата цього літака, ймовірно, матиме негативний вплив на повітряні та наземні операції Росії. У короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати великої кількості екіпажу таким чином майже напевно зашкодить моральному духу в російських Повітряно-космічних силах”, – наголосили у розвідці.

Щодо довгострокової перспективи, то, за припущенням експертів, існує ймовірність, що поточні рівні завдань росіянам доведеться зменшити, би безпечно керувати флотом, який залишився.

“Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати своїми силами та координувати їх, особливо в періоди інтенсивних операцій”, – резюмували фахівці.

Теги: Британська розвідка, війська РФ, Заколот Пригожина, Іл-22М, розвідка Великої Британії, розвідка, Росія

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