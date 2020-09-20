У Румунії під підлогою будинку в сільській місцевості було виявлено близько 200 старовинних книг, викрадених у 2017 році зі складу в Лондоні.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Операцію провела британська поліція у співпраці з румунськими колегами.

Цінні книги поліція знайшла 16 вересня в румунському селі в повіті Нямц (під підлогою одного з будинків).

Загальна вартість близько 200 книг оцінюється в більш ніж 2,5 млн фунтів стерлінгів (3,2 млн доларів).

Серед них є перші видання праць Галілео Галілея та Ісаака Ньютона (датуються XVI і XVII століттями).

Крім того, у виявлену колекцію входять рідкісні версії книг Данте Аліг’єрі, а також ескізи іспанського художника Франсіско Гойя.

Книги викрали зі складу в січні 2017 року, зробивши дірки в даху (злодії спустилися з висоти 12 м, ухиляючись від датчиків руху). Книги зберігалися на складі перед відправкою на книжковий аукціон у Лас-Вегасі (США).

Поліція ідентифікувала зловмисників: це румунське організоване злочинне угруповання. Як говориться в заяві лондонської поліції, ця банда несе відповідальність за серію крадіжок зі зломом по всій Британії.

Звинувачення пред’явлені 13 членам угруповання, 12 з яких визнали провину.

“Ці книги є надзвичайно цінними, але, що ще більш важливо, вони незамінні і мають величезне значення для міжнародної культурної спадщини”, – відзначили в поліції Лондона.