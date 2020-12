Про це пише Onet.

“Румунський” моноліт був виявлений на пагорбі в місті Пятра-Нямц на північному сході країни 26 листопада.

Цей моноліт заввишки приблизно 4 метри також зроблений з металу. Його поверхня не гладка, а покрита намальованими руками візерунками.

This monolith found in Piatra Neamt in Romania is similar to the one found in Utah. Read more at our website: https://t.co/L6vPd5hjvI pic.twitter.com/4LP81Fa3fw

— LUFOS (@LatestUFOs) November 29, 2020