Про це пише Onet.

“Румунський” моноліт був виявлений на пагорбі в місті Пятра-Нямц на північному сході країни 26 листопада.

Цей моноліт заввишки приблизно 4 метри також зроблений з металу. Його поверхня не гладка, а покрита намальованими руками візерунками.

“Моноліт знаходиться на приватній території, але ми досі не знаємо, кому він належить. Перед тим, як що-небудь туди помістити, вам потрібен дозвіл нашого закладу, який потім має бути схвалений Міністерством культури”, – зазначив представник департаменту культури Роча Йосану.

  • Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.