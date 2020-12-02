У Румунії з'явився загадковий металевий моноліт схожий на той, що був знайдений в пустелі американського штату Юта.

Про це пише Onet.

“Румунський” моноліт був виявлений на пагорбі в місті Пятра-Нямц на північному сході країни 26 листопада.

Цей моноліт заввишки приблизно 4 метри також зроблений з металу. Його поверхня не гладка, а покрита намальованими руками візерунками.

This monolith found in Piatra Neamt in Romania is similar to the one found in Utah. Read more at our website: https://t.co/L6vPd5hjvI pic.twitter.com/4LP81Fa3fw — LUFOS (@LatestUFOs) November 29, 2020

“Моноліт знаходиться на приватній території, але ми досі не знаємо, кому він належить. Перед тим, як що-небудь туди помістити, вам потрібен дозвіл нашого закладу, який потім має бути схвалений Міністерством культури”, – зазначив представник департаменту культури Роча Йосану.