Про це пише Onet.
“Румунський” моноліт був виявлений на пагорбі в місті Пятра-Нямц на північному сході країни 26 листопада.
Цей моноліт заввишки приблизно 4 метри також зроблений з металу. Його поверхня не гладка, а покрита намальованими руками візерунками.
This monolith found in Piatra Neamt in Romania is similar to the one found in Utah. Read more at our website: https://t.co/L6vPd5hjvI pic.twitter.com/4LP81Fa3fw
— LUFOS (@LatestUFOs) November 29, 2020
“Моноліт знаходиться на приватній території, але ми досі не знаємо, кому він належить. Перед тим, як що-небудь туди помістити, вам потрібен дозвіл нашого закладу, який потім має бути схвалений Міністерством культури”, – зазначив представник департаменту культури Роча Йосану.