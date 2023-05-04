Вранці 3 травня у столиці Сербії Белграді підлтіток відкрив стрілянину у школі, вбивши 8 дітей та охоронця. Ще кілька осбі зазанли серйохних поранень.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянину у школі вчинив 13-річний учень цього ж навчального закладу. Згідно з даними, він начебто заздалегідь намалював напад на 5-ти аркушах паперу, які були продемонстровані під час пресконференції посадовців. За їх словами, він сам викликав поліцію після стрілянини.

Ця рідкісна і, можливо, безпрецедентна подія в країні із суворими законами про вогнепальну зброю, але високим рівнем володіння зброєю, сколихнула місцеву громаду та за її межами.

Перші повідомлення про стрілянину з’явилися незабаром після того, як учні прибули, на навчання у початковій школі Владислава Рібнікара, відомому закладі у Врачарі, елітному районі сербської столиці. На місце інциденту кинулися батьки.

Внаслідок стрілянини загинуло 7 дівчат та 1 хлопець, а також охоронець школи, повідомив на пресконференції начальник поліції Белграда Веселін Міліч. Серед загиблих була учениця з французьким громадянством, повідомило міністерство закордонних справ Франції.

Ще шість дітей і один вчитель були госпіталізовані, повідомило міністерство внутрішніх справ Сербії.

Підозрюваний відкрив стрілянину в кабінеті історії, “оскільки він був біля входу в школу”, додав він.

Спершу він убив охоронця, а потім пішов до іншого класу, де застрелив кількох своїх однокласників, сказав Міліч. Після цього підліток зателефонував до поліції та чекав на арешт на шкільному подвір’ї.

Пізніше стрілка забрали зі школи в наручниках. Його оточили поліцейські та відвезли на поліцейській машині без розпізнавальних знаків.

За словами міністра внутрішніх справ Сербії Братислава Гашича, хлопець приніс з дому дві рушниці.

“Батьки мали кілька одиниць зброї і тримали їх під замком. У сейфі був код. Очевидно, хлопець отримав код”.

Міліч, начальник поліції, сказав, що у хлопця були 9-міліметровий пістолет і пістолет малого калібру в сумці, а також чотири коктейлі Молотова.

Посадовці заявили, що стрілянина була навмисною, і продемонстрували аркуші паперу, на яких нібито були зображені плани нападу підозрюваного.

Батько й мати підозрюваного також були заарештовані, за словами сербських посадовців, які додали, що відомо, що батько раніше відвідував тир зі своїм сином.

У прокуратурі повідомили, що батькові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 48 годин за “підозрою у вчиненні кримінального правопорушення – тяжкі злочини проти загальної безпеки”.

13-річного підозрюваного помістять у спеціальну психіатричну установу, заявив президент Сербії Александар Вучич, додавши, що підозрюваний у вбивстві не розкаявся.

Згодом чоловік дізнався, що його дочка втекла неушкодженою.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що про інцидент стало відомо о 8:40 ранку за місцевим часом.

“На місце події були направлені всі наявні наряди поліції, які негайно виїхали на територію школи та затримали неповнолітнього семикласника, який підозрюється у скоєнні кількох пострілів з пістолета свого батька в учнів та охоронця школи”, – йдеться у повідомленні.

Після стрілянини президент Сербії під час пресконференції запропонував уряду розглянути можливість зниження віку кримінальної відповідальності в країні.

Чинний закон про неповнолітніх правопорушників передбачає, що для притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітнім має бути не менше 14 років, а Вучич пропонує знизити вік до 12 років.

Він обґрунтував свою пропозицію тим, що “діти в наш час стають дорослими раніше”, і додав, що уряд повинен буде проконсультуватися з авторитетними юристами та міжнародними законами, розглядаючи його пропозицію.

Вучич додав, що в офіційних осіб є “сумніви, що цей хлопець знав, що його не притягнуть до відповідальності”, а також запропонував проводити обов’язкові антинаркотичні тести в школах кожні шість місяців і сказав, що уряд працюватиме над тим, щоб у школах було більше поліцейських.

Сербія має високий рівень володіння зброєю після конфлікту з Косово в 1990-х роках; Дослідження 2018 року показало, що країна займає третє місце у світі за рівнем володіння зброєю, поступаючись лише США та Ємену.

Але в країні діють суворі закони щодо володіння зброєю та амністій ​​для власників, які мають право здавати або реєструвати нелегальну вогнепальну зброю, що означає, що масова стрілянина – відносно рідкість.