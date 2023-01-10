6-річний хлопчик вистрелив у вчительку з пістолета своєї матері, який він приніс до школи. Інцидент трапився у школі міста Ньюйпорт-Ньюс у Вірджинії.

Про це повідомляє BBC.

За даними поліціянтів, хлопчик приніс пістолет до школи у рюкзаку.

Він навмисне вистрелив у свою вчительку – 25-річну Ебігейл Цвернер – під час уроку 6 січня. Учителька після поранення зуміла вивести учнів у безпечне місце, після чого покликала на допомогу.

На даний час Цвернер залишається у лікарні, її стан – стабільний.

“Вона – боєць, вона – герой”, – наголосив начальник поліції Стів Дрю, який розмовляв із вчителькою у лікарні. Він додав, що Цвернер неодноразово запитувала його про самопочуття учнів, які були в класі під час стрілянини.

6 січня близько 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) у поліцію надійшов виклик про те, що у початковій школі Річнек поранили вчителя.

Увійшовши до класу, правоохоронці виявили шестирічного учня, якого тримав працівник школи.

Шеф поліції Дрю сказав, що дитина вистрілила у вчительку один раз. Він констатував, що “стрілянина не була випадковою, а була навмисною”, і що це сталося під час уроку.

За словами поліціянта, куля поцілила в руку та у груди Цвернер. Після цього поранена вчителька переконалася, що її учні в безпеці поза межами класу, перш ніж спуститися до адміністрації школи, щоб покликати на допомогу.

Жінка, яка забирала своїх онуків зі школи, побачила, як Цвернер з’явилася в дверях кабінету.

“Вона сказала: “Телефонуйте 911, у мене стріляли”. А потім вона знепритомніла”, – розповіла Лаванда Семпл-Раск New York Times.

Інші батьки розповіли Washington Post, що стрілянина сталася після того, як вчителька намагалася забрати у дитини пістолет.

Поліція повідомила, що знайшла 9-міліметровий пістолет Taurus у класі біля парти учня. Також було знайдено його рюкзак, мобільний телефон і одну стріляну гільзу.

Шеф поліції Дрю сказав, що правоохоронці, провівши бесіду з матір’ю хлопчика, встановили, що пістолет куплено легально, він зберігався в їхньому будинку.

Дитину, ім’я якої не розголошують, взяли під варту та обстежують у лікарні, повідомили в поліції й додали, що вимагатимуть тимчасового затримання.

Поліція продовжує розслідування інциденту, зокрема опитує свідків та співпрацює з місцевими службами у справах дітей.

Чиновники заявили, що хоча в школі, де навчається близько 550 учнів, були металодетектори, учнів перевіряли вибірково.

П’ятикласниця Нова Джон розповіла про момент, коли їхній клас закрили.

“Я злякалася, – сказала вона CNN. – Це був мій перший локдаун, і я не знала, що робити, тому просто сховалася під столом, як і всі”.

Один із батьків, Стів Гонсалес, чия дитина була в класі, де відбулась стрілянина, сказав, що дії Цвернер були самовідданими.

Після того, як у неї поцілила куля, “вона кричала дітям, щоб вони тікали”, – сказав він Fox News.

Невдовзі після стрілянини учнів евакуювали до спортивної зали школи, а потім віддали рідним. Шеф Дрю розповів про заплаканих батьків, які чекали на своїх дітей.

Одна мати з Великої Британії, яка забирала свою дитину, сказала місцевим ЗМІ, що зброя є “найбільшою проблемою в цій країні”.