Соціальна мережа Instagram запустить редактор відео Reels, який називають аналогом TikTok, в серпні 2020 року.

Про це пише Techcrunch.

За інформацією представників сервісу, Reels стане доступний одночасно відразу в 50 країнах, в тому числі в США.

“Користувачі в країнах, де ми його тестуємо, продемонстрували таку велику креативність в короткометражному відео, що ми переконалися, що користувачі з усього світу також хочуть зробити це”, – додав представник.

Тестувати цей сервіс Instagram почав в 2019 році. В редакторі можна монтувати 15-секундні відеоролики. Застосунок дозволяє регулювати швидкість відтворення, накладати на відео музику і брати аудіодоріжки з інших відео.

Зазначимо, що інформація про реліз Reels з’явилася після того, як стало відомо про можливу заборону на використання TikTok в США. Крім того, Індія також недавно ввела заборону на використання ряду китайських програм, серед яких виявився TikTok.