Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
“Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях (Херсонська – 65, Дніпропетровська – 46, Миколаївська – 23, Запорізька – 17, Донецька – 13 та Сумська – 1)”, – повідомили рятувальники.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікується сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів.
На дорогах країни ожеледиця.
У західних областях буде хмарно. Сніжитиме тільки в Ужгороді та Львові. Вдень температура повітря опуститься до 0…-5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2…-10.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3…-6 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -10.
На Сході України вдень прогнозують від 0 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.
На Півдні добова температура становитиме -5…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9…+1.
У Києві буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря досягне -4…-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.
- Нагадаємо, що нещодавно через негоду без світла залишився 241 населений пункт.