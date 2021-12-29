Через дощ та мокрий сніг в Україні без світла залишились населені пункти у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Сумській.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях (Херсонська – 65, Дніпропетровська – 46, Миколаївська – 23, Запорізька – 17, Донецька – 13 та Сумська – 1)”, – повідомили рятувальники.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні у східних, північно-східних, вночі і у більшості центральних, Київській та Запорізькій областях очікується сніг (вночі у східних областях значний сніг, місцями з дощем, ожеледь), на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця.

У західних областях буде хмарно. Сніжитиме тільки в Ужгороді та Львові. Вдень температура повітря опуститься до 0…-5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -2…-10.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть -3…-6 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -10.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.

На Півдні добова температура становитиме -5…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -9…+1.

У Києві буде хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря досягне -4…-6. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів.