Про це повідомило НЕК “Укренерго“.

“Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі”, – йдеться у повідомленні.

До всіх операторів систем розподілу доведено ліміти споживання на всю добу. Кожен з них у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають відповідати споживанню області на рівні доведеного ліміту. Через їхнє перевищення вже застосовано аварійні відключення у шести областях України.

“Також через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється”, – додали у компанії.