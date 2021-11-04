У містечку Віппані, що у штаті Нью-Джерсі (США), відкрили бульвар і авеню імені Тараса Шевченка.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Посольства України у США.

Бульвар та Авеню імені Тараса Шевченка тепер з’явилися у місті Віппані, що у штаті Нью-Джерсі, США.

Тарас Шевченко – видатний український поет, класик української літератури, художник і мислитель.



Примітно, що неподалік перехрестя цих вулиць розташовані Український культурний центр та Українська церква Святого Івана.

Українська церква Святого Івана нещодавно відзначила соту річницю заснування. Власне, з цієї нагоди представники місцевої влади та українське духовенство привітали громаду Віппана.