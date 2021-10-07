Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс, що в Бразилії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Світового конґресу українців.

Відповідний законопроєкт одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні, що відбулось 5 жовтня. Автором документу є адвокат, керівник Українсько-Бразильської центральної репрезентації, віцепрезидент Світового конгресу українців Віторіо Соротюк.

“Муніципалітет Прудентополіс вже встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів. Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно”, – йдеться у повідомленні.

У міській раді Тернополя повідомили, що 75% усього населення Прудентополіс – етнічні українці, переважно вихідці з Тернопільщини.

Відтак там досі українською мовою ведуться радіопрограми, існують публікації українською мовою та релігійні святкування.

У міськраді також додали, що в березні 2019 року міський голова Тернополя Сергій Надал спільно з мером бразильського міста Прудентополіс Луїсом Адельма Клосовським підписали угоду про партнерство і співробітництво між містами.