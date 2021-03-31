В американському штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуани в рекреаційних цілях для людей від 21 років і старше.

Про це повідомляє Axios.

Законопроєкт був прийнятий Сенатом, 40 голосами “за” і 23 “проти”, а потім він був схвалений 100 голосами “за” і 49 голосами “проти” в Асамблеї.

Очікується, що штат буде збирати близько 350 мільйонів доларів на рік у вигляді податків, а нещодавно легалізована галузь може створити від 30 000 до 60 000 нових робочих місць.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що він з нетерпінням чекає можливості підписати цей закон.

My statement on the legislation passed tonight by the NYS Legislature to legalize adult-use cannabis: pic.twitter.com/CqYs6oLWTn — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021

Після підписання Нью-Йорк стане 15-м штатом, який легалізував вживання марихуани в рекреаційних цілях.

Як повідомляє CNBC, закон дозволить зберігати до 3 унцій (85 грам) марихуани і 24 унції (680 грам) концентрату марихуани, а також виростити до шести рослин в домашніх умовах. Якщо законопроєкт буде підписаний, легалізація вступить в силу негайно, але не очікується, що законні продажі почнуться через рік або два.