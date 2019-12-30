У депутата від "Опозиційною платформи - За життя" Нестора Шуфрича заявили, що він полював в Намібії на диких тварин у 2013 році "з дозволу уповноважених на це національним урядом органів".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Шуфрича.

Нагадаємо, раніше в Мережі поширили фото, на яких Шуфрич хвалиться убитими дикими тваринами.

“Предметом відстрілу був самець не репродуктивного віку, агресивного характеру, який підлягав відстрілу”, – стверджують у нардепа.

“Нестор Шуфрич підкреслив, що предметом його мисливського інтересу були, виключно, самці зрілого віку, що втратили здатність давати потомство і що представляють небезпеку як для більш молодих самців, так і для місцевих жителів в окрузі” – додали у народного обранця.

Згідно з повідомленням, Шуфрич в останній раз їздив на таке полювання на Африканський континент в 2013 році.