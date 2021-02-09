Влада муніципалітету Хальмстад у Швеції відмовилися від застосування масок та решти медичних видів захисту від COVID-19 в школах. У країні періодично вводять заборону на маски, пояснюючи це їхньою неефективністю і ризиком ще більшого поширення коронавірусу.

Про це пише The Conversation.

Муніципалітет з посиланням на Шведське агентство громадської охорони здоров’я, заявив, що немає наукових доказів користі від носіння масок, але існує “великий ризик” їх неправильного використання. Але врешті це рішення все-таки скасували й муніципалітет пом’якшив правила.

Проте у Швеції продовжують з’являтися нові випадки заборони на застосування масок. Наприклад, їх заборонили носити бібліотекарям міста Кунгсбакк.

Крім того, Шведське агентство громадської охорони здоров’я ще на початку пандемії постійно заявляло, що маски неефективні та що їх використання може фактично збільшити поширення COVID-19.

Політика Швеції щодо масок перейшла навіть за межі її національних кордонів, перетворившись на міжнародний активізм проти масок. У квітні головний епідеміолог країни писав до Європейського центру з контролю за захворюваннями, пропонуючи не рекомендувати використання масок.

Шведська влада зберігала свою позицію супротивників масок до грудня, коли прем’єр-міністр Стефан Левен різко змінив думку: тепер маску зобов’язали надягати в громадському транспорті.

Зокрема, їх потрібно було носити з 7:00 до 9:00 і з 16:00 до 18:00 тим, хто народився “у 2004 році й раніше” і ті, у кого немає зарезервованого місця.

Не дивно, що складних правил громадяни дотримувалися погано: лише половина пасажирів носила маски в годину пік.

Через два тижні після того, як з’явилася рекомендація, директора шведського агентства громадської охорони здоров’я Йохана Карлсона помітили без маски в автобусі в годину пік. Коли його запитали про причини, він пояснив, що не догледів за часом.

Тоді шведське суспільство обурилося: якщо голова агентства охорони здоров’я не здатен дотримуватись своїх правил, навряд чи можна звинувачувати в цьому інших громадян.

“Це результат місяців поганого інформування про ризики, пов’язані з недотриманням простого заходу безпеки, який широко поширений в інших країнах. Це може мати дуже тривожні наслідки та призвести до зростання інфікування в країні, яка і без того перебуває на межі третьої хвилі COVID-19”, – кажуть співрозмовники видання Пол О’Ши, старший викладач Лундського університету, і Тіна Валравенс, доцент Школи бізнесу в Копенгагені.