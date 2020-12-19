У Швейцарії затвердили закон, який передбачає дозвіл на одностатеві шлюби. Проте, представники деяких партій вимагають референдум.

Про це повідомляє видання The Local.

Зокрема, представники християнської та ультраконсервативної партій оголосили про плани провести референдум для затвердження цього закону громадянами Швейцарії.

Наразі дві палати парламенту затвердили законопроєкт після кількох раундів дебатів з 2013 року. Згідно з цим законом, геям та лесбіянкам дозволяється одружуватися, а лесбіянкам – отримувати доступ до банку сперми.

Додамо, що Швейцарія була однією з небагатьох європейських країн, у якій було заборонено укладати одностатеві шлюби. До цього нетрадиційні пари могли зареєструвати партнерські стосунки, але це не давало таких юридичних прав, як при шлюбі.