У Швейцарії відбудеться референдум, в результаті якого вона може стати другою у світі державою, яка заборонила синтетичні пестициди.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Так, одна ініціатива пропонує припинити субсидування фермерів, які використовують пестициди, а інша – повністю заборонити їх протягом 10 років.

Пестициди – це хімічні або біологічні агенти, які використовуються для боротьби зі шкідниками. Прихильники референдуму вказують на рівень їх у воді, який завдає шкоду рослинам, тваринам і комахам.

Але швейцарські фермери попереджають, що ці пропозиції призведуть до банкрутства багатьох з них.

Швейцарська система прямої демократії означає, що всі основні рішення в альпійській країні приймаються шляхом референдуму.

Учасникам кампанії просто потрібно зібрати 100 000 підписів, щоб забезпечити голосування по всій країні.

У Швейцарії знаходиться найбільший у світі виробник пестицидів Syngenta. У разі схвалення ініціативи, його діяльність буде обмежена, що вплине на світовий ринок в цій сфері.

Обидві пропозиції широко підтримуються молодими міськими виборцями, але швейцарські фермери кажуть, що вони й без того вже дотримуються деяких з найсуворіших правил в Європі. Вони наголошують, що їхня робота і дохід за останні 20 років знизилися, і тепер вони можуть зовсім розоритися.

Як зазначає BBC, навіть якщо виборці відхилять заборону, дебати з приводу пестицидів триватимуть.