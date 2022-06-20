Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

Росіяни вивозять місцевих жителів і займають позиції в їхніх будинках. Українців везуть на підконтрольні ворогу території.

Окупанти постійно атакують з артилерії, з мінометів, крупнокаліберної артилерії та періодично трапляються авіанальоти. Фактично цілодобово тривають вуличні бої.

Ворог кидає все нову й нову силу, щоб штурмувати місто. Збройні сили України неймовірними зусиллями тримають лінію оборону.

Водночас почали інтенсивно обстрілювати Лисичанськ. У місті небезпечно, а окупанти спрямували атаки по житлових будинках, шляхах сполучення, інфраструктурі.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай додав, що ворог завдав авіаційні удари літаками Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Також були прильоти по “Склопластину” та полігону ДСНС.

“Хочуть стерти до пилу, аби ми не змогли відновити. росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру”, – написав він.