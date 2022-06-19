Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Сіверському напрямку росіяни продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.
На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.
На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, основні зусилля зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ.
На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”. Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.
На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.
На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони.
“Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках”, – зазначили у Генштабі.
- Нагадаємо, протягом 18 червня українські захисники ліквідували 250 одиниць живої сили армії РФ. Також росіяни зазнали значних втрат у технічній силі. Загалом станом на 19 червня ліквідовано 33 600 росіян.
- Серед військових РФ зберігаються значні проблеми з моральним духом. Ймовірно стан особового складу заважає Кремлю досягти оперативних цілей.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що не вважає Росію слабким супротивником – ворог направив проти України усі свої чималі ресурси.
- Окупанти двічі завдали ударів з мінометів по Сумській області, пошкодивши будинки та господарчі споруди. По Одещині ворог випустив ракети з окупованого Криму.
- Російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зупинилися на інших напрямках просування.