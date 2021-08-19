У Сінгапурі засудили громадянина Великої Британії до шести тижнів тюремного ув’язнення через неодноразову відмову носити захисну маску. Згодом чоловіка вирішили депортувати.

Про це інформують американський телеканал CNN та міжнародне агентство Reuters.

Відповідне рішення місцевий суд виніс у середу, 18 серпня.

Вирок отримав 40-річний Бенджамін Глінн. У травні цього року чоловік відмовився вдягти маску у поїзді. Це ж він зробив і під час засідання суду в липні, а також погрожував державним службовцям.

Чоловік стверджував, що на нього “не поширюється законодавство Сінгапуру” щодо носіння масок.

Глінна визнали винним за чотирма пунктами звинувачень.

Через поведінку чоловіка суд змусив його пройти психіатричну експертизу.

Під час засідання 18 серпня Глінн просив суд повернути йому паспорт, щоб він міг повернутися до Великої Британії.

Як інформує агентство Reuters із посиланням на Сінгапурську в’язничну службу (SPS), британця звільнили з ув’язнення 19 серпня та вирішили депортувати. Причиною такого рішення став час його перебування під вартою, який включав два тижні у психіатричній установі.

Наразі оформленням депортації Глінна займаються сінгапурські імміграційні служби.

Як зазначає Reuters, місто-держава Сінгапур відоме своїми суворими карантинними правилами. Були випадки, коли за порушення COVID-правил там штрафували та саджали до в’язниці. А деяким іноземцям анулювали дозволи на роботу.