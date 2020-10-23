Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що з 24 жовтня по 1 листопада в країні діятиме комендантська година на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє місцеве видання Mynovohrad.

У цей час будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.

Буде дозволена робота продовольчих магазинів і магазинів госптоварів, комунальні служби.

Під час дії комендантської години громадянам заборонено виходити з дому. Виняток – необхідність бути на роботі, потрібно здати тест на коронавірус, сходити в магазин чи аптеку. Також дозволено відвідувати родичів.

Також дозволено виїхати в сільську місцевість і повернутися в місто після закінчення комендантської години.

З 26 жовтня по 15 листопада в громадському транспорті скасують безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення.

У МОЗ Словаччини повідомили, що з початку епідемії в країні виявлено 35 330 випадків заражень коронавірусом. За час пандемії померли 115 осіб, з них 17 – в середу, 22 жовтня.