Про це повідомляє місцеве видання Mynovohrad.
У цей час будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.
Буде дозволена робота продовольчих магазинів і магазинів госптоварів, комунальні служби.
Під час дії комендантської години громадянам заборонено виходити з дому. Виняток – необхідність бути на роботі, потрібно здати тест на коронавірус, сходити в магазин чи аптеку. Також дозволено відвідувати родичів.
Також дозволено виїхати в сільську місцевість і повернутися в місто після закінчення комендантської години.
З 26 жовтня по 15 листопада в громадському транспорті скасують безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення.
У МОЗ Словаччини повідомили, що з початку епідемії в країні виявлено 35 330 випадків заражень коронавірусом. За час пандемії померли 115 осіб, з них 17 – в середу, 22 жовтня.
- Влада Словаччини вирішила організувати масове тестування населення на коронавірус COVID-19.