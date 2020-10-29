Влада Словаччини проводить масове тестування населення. У зв'язку з цим, до 8 листопада виходити на вулицю зможуть тільки ті, у кого вже є негативний результат тесту на коронавірус.

Про це заявив прем’єр-міністр Ігор Матович, повідомляє місцеве видання Aktuality.

Масове тестування вже стартувало. Ті громадяни, які отримають на вихідних негативні результати тесту, зможуть жити відносно вільно. Зокрема, їм дозволять виходити на вулицю.

“Вони зможуть піти в магазин або купити взуття, продовольчі товари. На відміну від тих людей, які вирішили не проходити тест”, – пояснив Матович.

Ті громадяни, які відмовилися проходити тестування або ще не отримали результат тестування, зможуть тільки їздити на похорон, весілля, хрещення або доглядати за близькою людиною. Також вони мають право купувати продукти чи ліки.

Обов’язкове тестування на коронавірус повинні пройти всі жителі країни старші 10 років.

На минулих вихідних влада провели тестування в чотирьох округах, в якості пілотного проекту.

Станом на понеділок у країні з населенням 5,5 мільйона осіб було зареєстровано 45 155 випадків захворювання на коронавірус, 165 осіб померли.