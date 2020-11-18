У Словаччині тисячі жителів вийшли на протест проти карантинних обмежень, введених для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У вівторок, 17 листопада, тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни – Братислави та інших міст.

У Братиславі демонстранти зібралися в різних районах міста – в тому числі біля урядових будівель. Мітинги, які почалися вдень і тривали до вечора, відбулися в день, коли Словаччина відзначала річницю Оксамитової революції 1989 року.

Протестувальники тримали в руках прапори Словаччини, плакати з критикою прем’єр-міністра країни Ігоря Матовича і написами: “Поверніть наш свободу!”. Багато з них були без захисних масок.

Словацьке інформаційне агентство TASR повідомило, що до протестів приєдналися радикально налаштовані ультрас. Вони кидали різні предмети в урядові будівлі. За даними ЗМІ, в протестах брали участь також прихильники ультраправих.

Про серйозні інциденти поліція не повідомляла. Відомо, що один правоохоронець отримав поранення.

Варто відзначити, що, як і в інших країнах Центральної Європи, в Словаччині з вересня спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

Останнім часом уряд Словаччини почав знову відкривати театри, кінотеатри і фітнес-центри з обмеженнями по місткості.

Однак низка обмежень продовжують діяти: зокрема, щодо зборів громадян, роботи ресторанів і закладів освіти.

У понеділок у Словаччині було зареєстровано 1326 нових випадків зараження коронавірусом. Це менше, ніж під час піків кілька тижнів тому, коли діагностували понад 3000 випадків на день.

Загальна кількість випадків зараження COVID-19 в країні перевищує 88 тисяч.