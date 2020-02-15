Про це в коментарі виданню LB.ua повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
Студія буде знаходитись у КВЦ “Парковий”, який оголосили офіційним офісом партії.
Зазначається, що тестове мовлення розпочнуть у березні. На каналі відповідатимуть на запитання представників регіональної влади та журналістів.
Фінансуватися інтернет-канал буде з грошей, які партія отримала з бюджету.
Крім того, наступного тижня також вийде перший випуск газети “Слуга народу”.
- Заступник глави фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що у політсили з’явився громадський хаб.