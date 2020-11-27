У партії "Слуга народу" звинуватили представника фракції партії "За майбутнє" у Київській обласній раді Ярослава Москаленка в підкупі депутатів. У відповідь він звинуватив "слуг народу" в торгах за посади в Київоблраді.

Про це заявив голова президентської партії Олександр Корнієнко.

Так, у середу в облраді відбулося голосування за голову ради. Від “Слуги народу” висунули Олександра Склярова, який нині є першим заступником голови Київської облдержадміністрації. Москаленко претендував на посаду від партії “За майбутнє”. Жодному з кандидатів не вистачило необхідного мінімуму підтримки – 43 голосів. Сьогодні має відбутися повторне голосування.

“Ми обурені інформацією про ймовірні спроби підкупу голосів депутатів Київської обласної ради кандидатом на посаду її очільника Ярославом Москаленком. Для нас політична корупція є абсолютно неприйнятною. Закликаємо всі політсили, включно зі “Слугою народу”, не вдаватися до нечесних методів боротьби”, – заявив Корнієнко.

Своєю чергою, Москаленко заявив, що “Слуга народу” пропонує депутатам Київської облради посади в уряді та виконавчій владі в обмін на підтримку їхнього кандидата у голосуванні за вибори голови ради.

“У свою чергу, я хочу поставити голові партії “Слуга народу” кілька питань, які стосуються політичної етики його політсили. […] Чи володіє пан Корнієнко інформацією, що в обмін на посаду голови Київської облради партія “Слуга народу” сьогодні торгує посадами у Київській ОДА і в уряді? Чому Корнієнко мовчить, що в обмін на підтримку представника “Слуги народу” Олександра Склярова, партії “Батьківщина” пообіцяли посаду заступника міністра розвитку громад та територій, яку має посісти Ганна Старікова, та посаду першого заступника Київської облдержадміністрації? Посада заступника голови облради та начальника департаменту інфраструктури і транспорту обіцяна представникам ОПЗЖ Валерію Ксьонзенку та Юрію Чередніченку відповідно”, – зазначив він.

Москаленко також додав, що депутатів “Слуги народу” в обраді нібито змушують звітувати, за кого вони голосували при обранні голови Київської облради.

Крім того, він також вимагає від Корнієнка надати докази заяви про підкуп Москаленком колег.

“Я також вимагаю, щоб його слова були підкріплені заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів. Тому що формулювання “ймовірна спроба підкупу” і “міг вдаватися” свідчать про те, що це лише політична заява, яка сформульована так, аби за неї не настали жодні юридичні наслідки. Тим не менше, я заявляю, що готовий зустрітися з Олександром Корнієнком у суді”, – додав він.