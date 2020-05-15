У США 108-річна жінка, яка пережила «іспанку», перемогла коронавірус

Про це пише CNN.
Коронавірус у жінки, яка живе в будинку для літніх людей в Аллендейлі, підтвердили в минулому місяці. Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі на прес-конференції заявив, що Голдшолл повністю одужала від COVID-19.
“Приголомшливе життя, приголомшливий дух і приголомшлива демонстрація сили”, – сказав він, коментуючи одужання жінки.
Зазначається, що їй було 7 років під час пандемії іспанського грипу, яким тоді заразилися 500 млн осіб.
“Я пережила все, тому що була сповнена рішучості вижити”, – зазначила Голдшолл.
- Раніше повідомлялось, що у Південній Кореї 97-річна жінка, заражена коронавірусом COVID-19, повністю одужала.