Covid-19 Україна

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У США 108-річна жінка, яка пережила «іспанку», перемогла коронавірус

В американському штаті Нью-Джерсі 108-річна Сільвія Голдшолл, яка пережила іспанський грип в 1918 році, перемогла коронавірус.

П’ятниця, 15 травня 2020, 11:42

Про це пише CNN.

Коронавірус у жінки, яка живе в будинку для літніх людей в Аллендейлі, підтвердили в минулому місяці. Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі на прес-конференції заявив, що Голдшолл повністю одужала від COVID-19.

“Приголомшливе життя, приголомшливий дух і приголомшлива демонстрація сили”, – сказав він, коментуючи одужання жінки.

Зазначається, що їй було 7 років під час пандемії іспанського грипу, яким тоді заразилися 500 млн осіб.

“Я пережила все, тому що була сповнена рішучості вижити”, – зазначила Голдшолл.

Фото: CNN

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Теги: Коронавірус, США

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