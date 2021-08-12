Про це повідомляє телеканал CBS Los Angeles.
За словами свідків, приблизно через годину польоту хлопчик спробував вибити вікно поруч зі своїм сидінням, а потім вдарив власну маму. На відео видно, як пасажири допомагають тримати підлітка, тоді як бортпровідник примотував дитину скотчем до сидіння.
Один із пасажирів припустив, що хлопчик страждає порушеннями розвитку.
Надалі літак вирішили перенаправити до Гонолулу, де пасажирів посадили на інші рейси або надали номери в готелях.
American Airlines повідомила, що для утримання хлопчика використовувалися гнучкі манжети, і ніякого скотчу не застосовували. На підлітка одягнули пластикові наручники і після приземлення вивели з літака.
- Раніше повідомлялося, що пасажир влаштував бучу й бійку на борту літака і був примотаний екіпажем авіакомпанії скотчем до крісла до завершення рейсу.