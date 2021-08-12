Під час рейсу American Airlines із Мауї до Лос-Анджелеса пасажирам і бортпровідникам довелося втихомирити 13-річного підлітка, який спробував вибити вікно і вдарив свою матір.

Про це повідомляє телеканал CBS Los Angeles.

За словами свідків, приблизно через годину польоту хлопчик спробував вибити вікно поруч зі своїм сидінням, а потім вдарив власну маму. На відео видно, як пасажири допомагають тримати підлітка, тоді як бортпровідник примотував дитину скотчем до сидіння.

Один із пасажирів припустив, що хлопчик страждає порушеннями розвитку.

Надалі літак вирішили перенаправити до Гонолулу, де пасажирів посадили на інші рейси або надали номери в готелях.

American Airlines повідомила, що для утримання хлопчика використовувалися гнучкі манжети, і ніякого скотчу не застосовували. На підлітка одягнули пластикові наручники і після приземлення вивели з літака.

