Управління з контролю за харчовими продуктами й медикаментами (FDA) планує дозволити американцям вибирати вакцину для бустерної дози. Однак радить все ж таки використовувати вакцину одного й того самого виробника.

Про це пише американська газета The New York Times.

Минулого місяця FDA дозволило ревакцинацію Pfizer-BioNTech принаймні через шість місяців після введення другої дози. Очікується, що агентство FDA у середу випустить такий самий дозвіл і для бустерної вакцинації Moderna і Johnson & Johnson.

Минулого тижня було опубліковано перше велике дослідження, присвячене тестуванню з використанням різних бустерів Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson. Нові дані значно відрізняються від попередніх досліджень. Результати показали, що метод “змішування” може бути безпечним. Гіларі Брук і Ендрю Данн із видання Insider повідомили, що посилення вакцини J & J за допомогою Moderna або Pfizer може підсилити імунну відповідь організму.

“Дослідження показує, що незалежно від того, яку вакцину людина отримала спочатку, посилення за допомогою однієї з трьох вакцин, викликало гарне вироблення антитіл у людей з кожної із піддослідних груп”, – сказав Insider провідний автор дослідження доктор Роберт Атмар з Медичного коледжу Бейлора.

У вересні повідомлялося, що консультативний комітет щодо вакцин Центру з контролю та профілактики захворювань розглянув проблему третього, бустерного, щеплення проти коронавірусу для різних категорій громадян та надав п’ять основних висновків. Серед яких те, що бустери насамперед потрібні людям похилого віку.