Американський репер і продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) був екстрено ушпиталений до лікарні Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Причиною ушпиталення стала аневризма головного мозку.

Про аневризму спочатку повідомив ресурс TMZ. Зазначалося, що репера поміщено до медичного центру Cedars-Sinai.

Представник 55-річного музиканта підтвердив цю інформацію в коментарі NBC News. Він заявив, що Dr. Dre був ушпиталений у понеділок і проходить лікування від аневризми.

Сам музикант повідомив у Instagram, що йде на поправку.

“Дякую моїй родині, друзям і шанувальникам за проявлений інтерес і найкращі побажання. У мене все чудово, і моя медична бригада відмінно обслуговує мене. Я скоро випишуся з лікарні та повернуся додому”, – зазначив репер.

На хворобу Dr. Dre вже відреагували чимало його друзів і колеги, які побажали йому якнайшвидшого одужання.

Як відомо, аневризма судин головного мозку – це патологічне розширення просвіту артерії головного мозку.

Наслідком розриву аневризми є внутрішньомозковий крововилив, що може призвести до смерті або до неврологічних розладів різного ступеня тяжкості. Найефективнішим способом лікування є рання діагностика і “виключення” аневризми з кровотоку.

ДОВІДКА. Андре Ромелл Янг, більш відомий під сценічним ім’ям Доктор Дре (англ. Dr. Dre) – американський репер і продюсер, один із найбільш успішних бітмейкерів у реп-музиці. Вважається найважливішою фігурою в популяризації й одним із засновників стилю джи-фанк – одного зі стилів хіп-хопу, який з’явився на початку 1990-х в Лос-Анджелесі.

Крім сольної творчості, Dr. Dre продюсував альбоми численних реперів, серед яких були Snoop Dogg, Емінем, 50 Cent, Xzibit, 2Pac, The Game і Busta Rhymes, багато альбомів яких стали мультиплатиновими.