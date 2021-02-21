Про це повідомляється на сайті Служби рибних ресурсів та дикої природи США (U.S. Fish and Wildlife Service).

Незважаючи на те, що самка тхора, яку назвали Елізабет Енн, народилася ще 10 грудня 2020 року, та про подію повідомили буквально на днях.

Маля з’явилося на світ із замороженої клітини самки, яка жила 30 років тому.

У службі зазначають, що успіх в клонуванні допоможе у відновленні популяцій у дикій природі.

Фото: U.S. Fish and Wildlife Service

Additional footage of the lovely Elizabeth Anne. 🙂 pic.twitter.com/fz7HnwyI1F — US Fish and Wildlife (@USFWSMtnPrairie) February 18, 2021

За словами Піта Гобера, координатора програми з відновлення популяції чорноногих тхорів, на початку 1900-х років цей вид дрібних хижаків жив на всьому Заході Америки. Але тхори зникли після того, як їхнє основне джерело їжі, лугові собачки, були майже повністю винищені.

Цей вид тхорів вважався вимерлим у дикій природі до 1981 року, допоки на одному з ранчо пес на ім’я Шеп не приніс мертвого чорноногого тхора своїм господарям. Дружина власника ранчо віднесла мертвого тхора місцевому таксидермісту, який здогадався, що це був щойно вбитий вимерлий вид і попередив Департамент полювання і рибних ресурсів штату Вайомінг.

Служби рибних ресурсів та дикої природи США виловила 18 тхорів, але тільки сім передали свої гени, залишивши після себе популяцію з обмеженою генетичною різноманітністю, вразливою для патогенів або порушень здоров’я, викликаних інбридингом. Всі чорноногі тхори, що наразі живуть, – зведені брати і сестри, за винятком Елізабет Енн.

Шлях до клонування чорноногого тхора почався в 1980-х роках на конференції з природоохоронної біології. Доктор Райдер, генетик із зоопарку Сан-Дієго, випадково сидів за банкетним столом з Томом Торном, який працював природоохоронному відділі штату Вайомінг. Райдер запитав Торна про можливість відправки біопсій шкіри чорноногих тхорів в Frozen Zoo, колекцію кріоконсервованих зразків тканин тварин.

23 жовтня 1985 року доктор Райдер несподівано отримав коробку з Вайомінгу.

У 1988 році в лабораторію доктора Райдера надійшло більше зразків, один з яких належав тхору на ім’я Вілла, що була спіймана в дикій природі. У Вілли було потомство, але вони померли. У Frozen Zoo відібрали матеріал від Вілли і зберігали його в своєму величезному холодильнику.

У 2013 році Служба рибних ресурсів і дикої природи звернулася до Revive & Restore з проханням вивчити, як біотехнологія, яку некомерційна організація розробляє, може допомогти збільшити генетичну різноманітність чорноногих тхорів. У наступному році Revive & Restore секвенували геноми чотирьох чорноногих тхорів.

У 2018 році некомерційна організація отримала перше в історії дозвіл на дослідження клонування виду, що зникає. Revive & Restore в партнерстві з комерційною компанією з клонування ViaGen Pets & Equine розробила процес клонування.

Frozen Zoo відправив консервовану клітинну лінію Вілли в лабораторію ViaGen у Нью-Йорку. ViaGen створив ембріони і імплантував їх сурогатної самці домашнього тхора. На 14 день УЗД підтвердило серцебиття.

Сурогатна мати була відправлена ​​в центр консервації та перебувала під наглядом 24 години на добу. 10 грудня Елізабет Енн народилася за допомогою кесарева розтину, пише видання The New York Times.