Про це повідомила пресслужба поліції Лос-Анджелеса.

Місцева поліція опублікувала відео, на якому правоохоронці витягували окривавленого пілота з літака, який розбився на коліях після невдалого вильоту.

Витягнувши пілота та відтягнувши його від колій на кілька метрів, вони зупинилися – і в цю ж мить потяг врізався у літак і розламав його на шмаття.

Пресслужба поліції так прокоментувала ситуацію: “Офіцери передгірної дивізії проявили героїзм і швидкі дії, врятувавши життя пілоту, який здійснив аварійну посадку на залізничних коліях на розі вулиць Сан-Фернандо. та Осборн, безпосередньо перед тим, як зустрічний потяг зіткнувся з літаком”.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022