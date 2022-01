Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пара спеціально навчених 14-місячних лабрадорів, ім’я Ханта і Дюк розпочали своє навчання у травні 2021 року, а тепер бродять по залах шкіл регіонального шкільного округу Фрітаун-Лейквіль.

Для дресирування собак з метою виявляти інфікованих на COVID-19, офіс шерифа округу Брістоль тісно співпрацював з міжнародним університетом Флориди. Цих собак навчали за тими ж методами, що й собак, які вишукують наркотики. Згідно з дослідженнями, COVID-19 викликає метаболічні зміни, які, своєю чергою, виробляють специфічний запах, що дозволяє таким собакам, як Ханта і Дюк, виявляти інфікованих і зупиняти поширення вірусу.

Інше дослідження Лондонської школи гігієни та тропічної медицини показало, що собаки можуть виявити COVID-19 після шести-восьми тижнів навчання. В експерименті шість собак змогли точно ідентифікувати коронавірус у 82-94% випадків.

Директор Рік Медейрос вперше дізнався про собак, які виявляють COVID-19, після того, як у серпні прочитав випуск новин з офісу шерифа, в якому було оголошено про завершення навчання Ханта і Дьюка, і вирішив привести собак до своїх п’яти шкіл.

“Нашим пріоритетом номер один є безпечне утримання наших учнів і співробітників у школі для особистого навчання, і ми вважаємо, що це була ще одна стратегія пом’якшення наслідків, яка допоможе нам досягти цієї мети”, – сказав Медейрос.

Вони боялися, що собаки завадять навчальному процесу, однак, виявилося, що учні на них дуже позитивно реагують. Вони перевіряють класи, їдальні, коридори, і якщо з’являється підозра на інфікування когось з учнів або персоналу, про це повідомляється медсестра.

