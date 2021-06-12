Ловець лобстерів Майкл Паккард зі штату Массачусетс вижив після того, як його проковтнув горбатий кит.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Паккард розповів, що він пірнав з аквалангом, коли опинився в пащі морського гіганта приблизно на 30-40 секунд в районі Провінстаун.

Він подумав, що на нього напала одна з великих білих акул, плаваючих в цьому районі.

“А потім я обмацав все навколо і зрозумів, що зубів немає. А потім я зрозумів: Боже мій, я в пащі кита, і він намагається мене проковтнути. Ось і все, я помру”, – сказав Паккард.

Він також розповів, що думав у той момент про свою дружину і двох синів 12 і 15 років. Несподівано кит виринув на поверхню, замотав головою і випустив його.

Паккард залишився майже неушкодженим, у нього була лише підозра на вивих коліна.