У Білому домі володіють інформацією, що компанії з Китаю продавали Росії "нелетальне військове обладнання". Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована отриманими даними й хоче з'ясувати, наскільки офіційний Пекін знає про ці угоди.

Про це повідомило CNN.

Двоє офіційних осіб зазначили, що йдеться про продаж бронежилетів і касок. Ці товари не відповідають серйознішій допомозі, яку запрошувала Росія, але все одно є допомогою.

Нині Вашингтону невідомо, чи знає про це центральний уряд КНР. За словами одного з офіційних осіб, не всі державні підприємства, які домінують в економіці Китаю, підлягають повсякденному нагляду.

Водночас інше джерело стверджує, що деякі з представників США вважають, що уряд Китаю знає про передачу обладнання. Вони зазначили, що країна має вжити заходів, щоб скасувати їх.

Крім того, найближчими тижнями держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю. Під час зустрічі порушать питання постачання військового обладнання до РФ.

Якщо адміністрація президента встановить, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу російській агресії або дозволяє цю допомогу, то у США мають, як пише видання, вирішити, наскільки жорсткою буде реакція.