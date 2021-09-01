В американському штаті Каліфорнія гірський лев напав на п'ятирічного хлопчика. Мати голими руками відбила дитину в хижака

Про це повідомляє The Guardian.

30 кілограмовий гірський лев напав на хлопчика, коли той бавився біля свого будинку в Калабасасі, і потягнув його галявиною перед будинком.

Хлопчик отримав серйозні травми голови та верхньої частини тулуба, наразі перебуває в одній з лікарень Лос-Анджелеса в стабільному стані.

“Справжній герой цієї історії — його мама, тому що вона врятувала життя своєму синові. Мати була в будинку, коли почула шум зовні. Вона вибігла з дому, почала бити гірського лева голими руками й відірвала від нього свого сина”, – розповів представник Каліфорнійського департаменту рибного господарства та рибної ловлі Патрік Фой.

Батьки негайно відвезли хлопчика до лікарні та повідомили правоохоронним органам про напад. Ті скерували на місце події співробітників служби охорони природи.

Опинившись біля будинку, офіцер виявив гірського лева, який сидів у кущах з “затягнутими вухами та шипів” на нього.

“Через свою поведінку і близькість до нападу наглядач допустив, що це, ймовірно, нападник лев, і з метою суспільної безпеки вистрілив і вбив його на місці”, – йдеться в заяві департаменту дикої природи.

Тести ДНК підтвердили, що лев був відповідальний за напад на дитину. Іншого гірського лева, якого помітили в цьому районі, приспали, а потім випустили в дику природу цілим і неушкодженим.