Про це повідомило The Hill.

Видання зазначило, що у випадку ухвалення проєкту закону президент США Джо Байден зможе вводити санкції стосовно будь-якої особи з Росії, відповідальної або причетної до агресії. Раніше подібний статус не застосовували до жодної країни.

“Це ізолювало б Москву на міжнародному рівні та змусило б США накласти обмеження на країни, які співпрацюють із Кремлем”, — йдеться в повідомленні.

У версії проєкту тексту, Байден матиме повноваження визначити будь-яку іноземну країну державою-агресором, якщо вона причетна “в актах агресії проти України”.

У законопроєкті йдеться саме про визнання “державою-агресором”, а не “спонсором тероризму”. Щодо останнього неодноразово закликала влада України.

“Українські офіційні особи розповіли The Hill, що статус “держави-агресора” не відповідає їхнім запитам щодо визначення Росії як “держави-терориста”, але підтримують цей захід як спосіб описати Росію як таку, що здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання держав-агресорів”, — зазначило видання.