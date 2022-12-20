Про це інформує CNN.

Комплекти додають до неточних боєприпасів оперення та систему точного наведення. Очікується, що вони будуть включені до наступного пакета безпекової допомоги Україні вже цього тижня. Про це проінформували джерела видання, хоч поки що офіційно ця інформація не надходила від Білого дому

Високоточні бомби могли б допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але їх потрібно скинути з винищувачів, що залишається серйозною проблемою через власну ППО Росії.

Українським військовим також потрібно буде знайти спосіб націлюватися та запускати JDAM з літаків радянських часів, подібно до того, як вони робили з американськими протирадіолокаційними ракетами HARM на початку цього року. Військово-повітряні сили України адаптували винищувачі МіГ-29 для стрільби ракетою HARM. Їм доведеться зробити те саме для JDAM.

США широко використовували JDAM в Іраку та Афганістані. За даними Boeing, виробника комплектів, набори були експортовані в понад два десятки інших країн. На сьогодні було виготовлено понад 400 000 комплектів вартістю приблизно 22 000 доларів США за комплект.