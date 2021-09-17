Комітет з нагляду Палати представників Конгресу США розширив своє розслідування щодо ролі нафтогазових гігантів у поширенні дезінформації щодо ролі викопного палива у виникненні процесів, пов'язаних із глобальним потеплінням.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Свідчення в цій справі мають дати керівники таких компаній, як Exxon Mobil, Chevron, BP та Royal Dutch Shell. Також свідчитимуть представники Американського інституту нафти та Торгової палати США. Слухання відбудеться наступного місяця.

Нафтові компанії поширювали інформацію про те, що саме викопне паливо — не основна причина глобального потепління.

“Ми глибоко стурбовані тим, що індустрія викопного палива десятиріччями отримувала величезний дохід, зробили внесок в зміни клімату, а також зробили внесок у зміни клімату, які обходяться американцям мільярди доларів”, – йдеться в листі законодавців.

Всі зазначені нафтові компанії отримали листи 16 вересня. Це запрошення на слухання, а також — внутрішні документи та електронні листи щодо кліматичної політики, починаючи з 2015 року, пов’язаної із зусиллями компаній та груп щодо дискримінації кліматичної політики.

Представниця демократів Керолайн Б. Мелоні заявила, що “збирається змусити сферу викопного палива відповісти за центральну роль у виникненні та загостренні цієї глобальної надзвичайної ситуації”.

Як відомо, під час спалювання викопного палива на кшталт нафти та газу в атмосферу потрапляє вуглекислий газ, який є основним чинником глобального потепління, оскільки утримує тепло. Окрім цього, видобуток нафти та газу призводить до викидів метану, ще агресивнішого парникового газу.