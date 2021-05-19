Про це повідомляє АР.
Пасажири святкували 21-й день народження однієї з жінок, коли автобус атакували два стрілка. Вони відкрили вогонь по автобусу, потім послідували за ним з автостради і продовжили стріляти по ньому на вулицях міста.
Всього по автобусу було випущено близько 70 пострілів.
Зазначається, що внаслідок нападу загинули дві жінки і ще п’ять отримали поранення.
“На підставі попереднього розслідування, схоже, ця стрілянина не була випадковою подією”, – наголосили в Каліфорнійському дорожньому патрулі, який проводить розслідування разом з поліцією Окленда.
- У Колорадо чоловік застрелив шістьох осіб на дні народженні, тому що був засмучений, що його не запросили на святкування.