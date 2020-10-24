У США за останню добу було зафіксовано понад 83 тисяч нових випадків зараження короавірусом COVID-19. Це рекордний показник.

Про це повідомляє Associated Press.

До цього близький показник був в середині липня – 77 тисяч нових випадків за добу.

В середньому, в США за добу заражаються COVID-19 від 44 до 61 тисяч осіб. Максимальний показник до цього був в липні – близько 67 тисяч.

На сьогоднішній день майже 224 тисяч американців померли внаслідок зараження коронавірусом COVID-19.

По всій країні локально посилюють карантин. Наприклад, у Флориді рекомендували не проводити дитячі свята. Обмеження ввели в штаті Юта. Катастрофічно не вистачає місць у лікарнях штату Айдахо. У штаті Південна Дакота на карантин відправили плем’я індіанців (в племені близько 20 тисяч осіб, з них зараз хворіють 391), до 30 жовтня заборонили другорядні поїздки і закрили другорядні підприємства.